Спиши текст вставляя подходящие по смыслу имена прилагательные в нужной форме об??значь орфограмму окончания имен прилагательных ________ тени лежат на сугробах вот с вершины _______ дерево упало и рассыпалалась ________ шапка...

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Спиши текст вставляя подходящие по смыслу имена прилагательные в нужной форме об??значь орфограмму окончания имен прилагательных ________ тени лежат на сугробах вот с вершины _______ дерево упало и рассыпалалась ________ шапка потоки _________ света заливают _________ поляны высоко в небе застыли ________ облака

Автор: Гость