Спиши текст вставляя подходящие по смыслу имена прилагательные в нужной форме об??значь орфограмму окончания имен прилагательных ________ тени лежат на сугробах вот с вершины _______ дерево упало и рассыпалалась ________ шапка...
Русский язык
Спиши текст вставляя подходящие по смыслу имена прилагательные в нужной форме об??значь орфограмму окончания имен прилагательных ________ тени лежат на сугробах вот с вершины _______ дерево упало и рассыпалалась ________ шапка потоки _________ света заливают _________ поляны высоко в небе застыли ________ облака
Ответ(ы):
Гость:
Солнечные тени. маленького дерева. классная шапка. дневного света. снежные поляны. кучевые облака.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Математика
1)Прочитай текст.Это задача?Для украшения зоопарка Чебурашка принёс 17 флажков,кро??одил Гена на 14 флажков больше, а старуха Шапокляк принесла сто...
Алгебра
РЕШИТЕ ЛЁГКИЕ УРАВНЕНИЯ !!! СРОЧНО !!! а) 9x² - 7x - 2 = 0 б) 4x² - x = 0 в) 5x² = 45 г) x² + 18x - 63 = 0
Українська мова