8,7 см кубических это сколько километров кубических
Математика
8,7 см кубических это сколько километров кубических
Ответ(ы):
Гость:
1) 1 км3 = 1 000 000 000 000 000 см3 = 10 в 15степени см3 ; 8,7 см : 1 000 000 000 000 000 = 0,000 000 000 000 0087 км3 = 8,7 *10 в -15 степени км3.
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