РЕШИТЕ ЛЁГКИЕ УРАВНЕНИЯ !!! СРОЧНО !!! а) 9x² - 7x - 2 = 0 б) 4x² - x = 0 в) 5x² = 45 г) x² + 18x - 63 = 0
Алгебра
РЕШИТЕ ЛЁГКИЕ УРАВНЕНИЯ !!! СРОЧНО !!! а) 9x² - 7x - 2 = 0 б) 4x² - x = 0 в) 5x² = 45 г) x² + 18x - 63 = 0
Ответ(ы):
Гость:
1)D=-7²-4*9*-2=49+72=121=11² x1=7+11/18=18/18=1 x2=7-11/18=-4/18=-2/9 2)x(4x-1)=0 x1=0 4x-1=0 4x=1 x=1/4 x2=0,25 3)x ²=9 x1=3 x2=-3 4)D=18 ²-4*-63=324+252=576=24² x1=-18+24/2=6/2=3 x2=-18-24/2=-21
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Другие предметы
Математика
Английский язык