Сравни сумму и разность дробей с 1 1) 25\7 - 7\5 ... 1 2)18\12-11\9 ... 1 3) 31\12+17\24 ... 1

Математика
Сравни сумму и разность дробей с 1 1) 25\7 - 7\5 ... 1 2)18\12-11\9 ... 1 3) 31\12+17\24 ... 1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 1/12:(2 5/9-1 13/8);  11/12÷( 200- 1017/72) 11/12÷(817/72)= 11/12* 72/817= 66/817 (120+11/8)*18/5;  (2+5 /40)*18/5 = 7/40 * 18/5 = 63/100 (8/11-5/22)*11/5. (16-5 /22)*11/5= 11/22 × 11/5 = 11/10= 1 целая 1/10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Помогите написать 5 предложений на казахском языке на тему книга мой друг
Ответить
Английский язык
Перевод текста нужен , каждый , абзац пожалуйста срочно
Ответить
География
Оно определяется весом столба воздуха высота которого равна____.
Ответить
Русский язык
сочинить стих со словосочетаниями пора красива,опадают наряды,детвора игрива,вспоминая шелестит
Ответить
Математика
Используй свойства вычитания,вычислите рациональным способом;1)12,918-(4,918+3,4);2)(6,403+8,715)-2,403; 3)(13,245+9,88)-6,88; 4) 11,703-(5,4+2,703)
Ответить