Сравни сумму и разность дробей с 1 1) 25\7 - 7\5 ... 1 2)18\12-11\9 ... 1 3) 31\12+17\24 ... 1
Математика
Сравни сумму и разность дробей с 1 1) 25\7 - 7\5 ... 1 2)18\12-11\9 ... 1 3) 31\12+17\24 ... 1
Ответ(ы):
Гость:
1 1/12:(2 5/9-1 13/8); 11/12÷( 200- 1017/72) 11/12÷(817/72)= 11/12* 72/817= 66/817 (120+11/8)*18/5; (2+5 /40)*18/5 = 7/40 * 18/5 = 63/100 (8/11-5/22)*11/5. (16-5 /22)*11/5= 11/22 × 11/5 = 11/10= 1 целая 1/10
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