сочинить стих со словосочетаниями пора красива,опадают наряды,детвора игрива,вспоминая шелестит
Русский язык
сочинить стих со словосочетаниями пора красива,опадают наряды,детвора игрива,вспоминая шелестит
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