Укажи в каких из этих слов написание пропущенной буквы осуществляется по правилу Безударную гласную в корне проверяй ударением лист...к в... дро п... одём приб...жал
Русский язык
Укажи в каких из этих слов написание пропущенной буквы осуществляется по правилу Безударную гласную в корне проверяй ударением лист...к в... дро п... одём приб...жал
Ответ(ы):
Гость:
Все можно проверить листок-листик ведро-вёдра прибежал-бегать и еще что за слово непонятно п....одем
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Геометрия
1,угол А=90.найдите абсциссу точки С,Если А(0:2корень из 7) В(-2:0).рисунок 22.С(x:y)-центр ок??ужности,найдите у.если даны две точки лежащие на ок...
Русский язык
Помогите!!!!!!! составьте рассказ(7-10 предложений) как я собирался(-ась) в поход (ну ?? что брала с собой) ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Русский язык
Рядом напиши родственные слова, которые будут проверочными словами воробей, мура??ей, соловей, репей, ручей, строгий,упругий, свежий,пригожий,неукл...