Укажи в каких из этих слов написание пропущенной буквы осуществляется по правилу Безударную гласную в корне проверяй ударением лист...к в... дро п... одём приб...жал

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Укажи в каких из этих слов написание пропущенной буквы осуществляется по правилу Безударную гласную в корне проверяй ударением лист...к в... дро п... одём приб...жал

Автор: Гость