Рядом напиши родственные слова, которые будут проверочными словами воробей, мура??ей, соловей, репей, ручей, строгий,упругий, свежий,пригожий,неуклюжий.
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Рядом напиши родственные слова, которые будут проверочными словами воробей, мура??ей, соловей, репей, ручей, строгий,упругий, свежий,пригожий,неуклюжий.
Ответ(ы):
Гость:
Воробейный.муравейный.соловейный.репейный.короче так продолжай
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