Выпиши глаголы.Хороший ветерок подул.Ровный.В такой ветер только змея пускать.Высоко летает бумажный змей.Туго нитку натягивает.Весело мочальный хвост развевает.
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Выпиши глаголы.Хороший ветерок подул.Ровный.В такой ветер только змея пускать.Высоко летает бумажный змей.Туго нитку натягивает.Весело мочальный хвост развевает.
Ответ(ы):
Гость:
Подул прош в пускать нас.в летает наст.в натягивает наст.в развевает наст.в
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