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Перевод there is a and yellow wigwam there
Английский язык
Перевод there is a and yellow wigwam there
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Есть и жёлтый вигвам.
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