Найти первый член и разность арифметической прогрессии, если a3=13; a6=22

Алгебра
Найти первый член и разность арифметической прогрессии, если a3=13; a6=22
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По формуле общего члена арифметической прогрессии: a₃=a₁+2d a₆=a₁+5d 13=a₁+2d      ⇒  a₁=13-2d  22=a₁+5d      22=13-2d+5d 9=3d d=3 a₁=13-2·3=7 Ответ. a₁=7; d=3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Площадь прямоугольника 32 кв м . его длина 4м. найди площадь квадрата , периметр которого равен периметру прямоугольника
Ответить
Русский язык
В предложении лучше чем.... перед "чем" ставиться запятая
Ответить
Геометрия
Найдите длину вектора AB, если A (3;4;1), и B (0; -3;4)
Ответить
Математика
25 баллов ,срочноооооо помогите пожалуйста
Ответить
Литература
Кто такой Барон Мюнхаузен?Какой он?
Ответить