Найти первый член и разность арифметической прогрессии, если a3=13; a6=22
Алгебра
Найти первый член и разность арифметической прогрессии, если a3=13; a6=22
Ответ(ы):
Гость:
По формуле общего члена арифметической прогрессии: a₃=a₁+2d a₆=a₁+5d 13=a₁+2d ⇒ a₁=13-2d 22=a₁+5d 22=13-2d+5d 9=3d d=3 a₁=13-2·3=7 Ответ. a₁=7; d=3
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