Кто такой Барон Мюнхаузен?Какой он?

Литература
Кто такой Барон Мюнхаузен?Какой он?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Он немецкий фрайхерр (барон), рассказчик, а еще он стал героем литературным персонажем.
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