По летнему небу плывут густые лохматые облака.на время они заслонили солнце.на ви?? облака кадутся сердитыми грозными.но вот упали первые тежелые капли.пошел ласковый и теплый дождик.вскоре дождь перестал и опять засверкало сол...
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По летнему небу плывут густые лохматые облака.на время они заслонили солнце.на ви?? облака кадутся сердитыми грозными.но вот упали первые тежелые капли.пошел ласковый и теплый дождик.вскоре дождь перестал и опять засверкало солнце. Определи падеж прилагательных.помогите
Ответ(ы):
Гость:
Летнему (Д.п.) Густые (И.п.) Лохматые (И.п.) Сердитыми (Т.п.) Грозными (Т.п.) Тяжёлые (И.п.) Ласковый (И.п.) Тёплый (И.п.)
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