По летнему небу плывут густые лохматые облака.на время они заслонили солнце.на ви?? облака кадутся сердитыми грозными.но вот упали первые тежелые капли.пошел ласковый и теплый дождик.вскоре дождь перестал и опять засверкало сол...

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По летнему небу плывут густые лохматые облака.на время они заслонили солнце.на ви?? облака кадутся сердитыми грозными.но вот упали первые тежелые капли.пошел ласковый и теплый дождик.вскоре дождь перестал и опять засверкало солнце. Определи падеж прилагательных.помогите

Автор: Гость