Первый тракторист вспахал 2/7 поля, второй- 3/7 поля. Вместе они вспахали 10 га. КАКОВА ПЛОЩАДЬ ВСЕГО ПОЛЯ
Математика
Первый тракторист вспахал 2/7 поля, второй- 3/7 поля. Вместе они вспахали 10 га. КАКОВА ПЛОЩАДЬ ВСЕГО ПОЛЯ
Ответ(ы):
Гость:
Оба тракториста вспахали частей поля 2/7+3/7=5/7; 5/7=10га; все поле 10:(5/7)=10*7/5=70/5=14(га)
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