Первый тракторист вспахал 2/7 поля, второй- 3/7 поля. Вместе они вспахали 10 га. КАКОВА ПЛОЩАДЬ ВСЕГО ПОЛЯ

Математика

Первый тракторист вспахал 2/7 поля, второй- 3/7 поля. Вместе они вспахали 10 га. КАКОВА ПЛОЩАДЬ ВСЕГО ПОЛЯ

Автор: Гость