Найдите три последовательных натуральных числа, если известно ,что квадрат больш??го из них на 34 больше произведения двух других.

Алгебра

Найдите три последовательных натуральных числа, если известно ,что квадрат больш??го из них на 34 больше произведения двух других.

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