Помогите решить задачи.1)Автомобиль проехал 2часа со скоростью 84км/ч.Какое расстояние он проехал? 2)Вертолёт пролетел 3 часа со скоростью 256км/ч.Какое расстояние он пролетел? 3)Пешеход шёл 4ч со скоростью 5 км/ч.Какое расстоя...
Математика
Помогите решить задачи.1)Автомобиль проехал 2часа со скоростью 84км/ч.Какое расстояние он проехал? 2)Вертолёт пролетел 3 часа со скоростью 256км/ч.Какое расстояние он пролетел? 3)Пешеход шёл 4ч со скоростью 5 км/ч.Какое расстояние он прошёл?
Ответ(ы):
Гость:
1)2*84=168(км) 2)3*256=768(км) 3)4*5=20(км)
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