Помогите решить задачи.1)Автомобиль проехал 2часа со скоростью 84км/ч.Какое расстояние он проехал? 2)Вертолёт пролетел 3 часа со скоростью 256км/ч.Какое расстояние он пролетел? 3)Пешеход шёл 4ч со скоростью 5 км/ч.Какое расстоя...

Математика

Помогите решить задачи.1)Автомобиль проехал 2часа со скоростью 84км/ч.Какое расстояние он проехал? 2)Вертолёт пролетел 3 часа со скоростью 256км/ч.Какое расстояние он пролетел? 3)Пешеход шёл 4ч со скоростью 5 км/ч.Какое расстояние он прошёл?

Автор: Гость