ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!!!! тема сочинения "Литература- руководство челове??еского разума человеческим родом" В.Гюго. Нужны факты из текста "Преступления и наказания"

Литература
ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!!!! тема сочинения "Литература- руководство челове??еского разума человеческим родом" В.Гюго. Нужны факты из текста "Преступления и наказания"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сознание права развивает сознание долга-это означает что когда ты осознаёшь свои права и превелегии ты осознаёшь (или долженосознать свой долг (перед кем то). Всеобщий закон-это свобода, кончающаяся там, где начинается несвобода другого-это означает что закон дает человеку свободу (в действиях, мыслях Итд. ) пока он непритесняет свободу другого человека на тоже самое.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить задачи.1)Автомобиль проехал 2часа со скоростью 84км/ч.Какое расстояние он проехал? 2)Вертолёт пролетел 3 часа со скоростью 256км/ч....
Ответить
Алгебра
Найдите три последовательных натуральных числа если известно, что квадрат большего из них на 34 больше произведения двух других. (СРОЧНО!!)
Ответить
Математика
Первый тракторист вспахал 2/7 поля, второй- 3/7 поля. Вместе они вспахали 10 га. КАКОВА ПЛОЩАДЬ ВСЕГО ПОЛЯ
Ответить
Русский язык
Номер 80 плиз сделайте!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Математика
Запишите десятичные дроби в виде обыкновенных дробей. Выполните действия (6 1/8 - 1,75) : (9 - 2,2 х (5 6/11 - 3,5)) х 1 2/7 =
Ответить