ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!!!! тема сочинения "Литература- руководство челове??еского разума человеческим родом" В.Гюго. Нужны факты из текста "Преступления и наказания"
Литература
ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!!!! тема сочинения "Литература- руководство челове??еского разума человеческим родом" В.Гюго. Нужны факты из текста "Преступления и наказания"
Ответ(ы):
Гость:
Сознание права развивает сознание долга-это означает что когда ты осознаёшь свои права и превелегии ты осознаёшь (или долженосознать свой долг (перед кем то). Всеобщий закон-это свобода, кончающаяся там, где начинается несвобода другого-это означает что закон дает человеку свободу (в действиях, мыслях Итд. ) пока он непритесняет свободу другого человека на тоже самое.
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