Спомащью учебника расшифруй сокращения ГЭС- ______________ ТЭС-_____________ АЭС-___________________
Окружающий мир
Спомащью учебника расшифруй сокращения ГЭС- ______________ ТЭС-_____________ АЭС-___________________
Ответ(ы):
Гость:
ГЭС - гидроэлектростанция. ТЭС - тепловая электростанция. АЭС - атомная электростанция.
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