1 км - 300 м ? 100 см +6 м
Математика
1 км - 300 м ? 100 см +6 м
Ответ(ы):
Гость:
1 км =1000м получается 1000-300=700м 100см=1м 1+6=7м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Спомащью учебника расшифруй сокращения ГЭС- ______________ ТЭС-_____________ АЭС-___________________
Русский язык
По летнему небу плывут густые лохматые облака.на время они заслонили солнце.на ви?? облака кадутся сердитыми грозными.но вот упали первые тежелые к...
Литература
ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!!!! тема сочинения "Литература- руководство челове??еского разума человеческим родом" В.Гюго. Нужны факты из текст...
Математика
Помогите решить задачи.1)Автомобиль проехал 2часа со скоростью 84км/ч.Какое расстояние он проехал? 2)Вертолёт пролетел 3 часа со скоростью 256км/ч....