Химия помогите, пожалуйста! Все задания и вопросы приложены в файлах(фото) ниже. Ответы в виде файлов будут даже лучше! P.S.Очень важное задание, довольно много поставлено на кон.

Химия

Химия помогите, пожалуйста! Все задания и вопросы приложены в файлах(фото) ниже. Ответы в виде файлов будут даже лучше! P.S.Очень важное задание, довольно много поставлено на кон.

Автор: Гость