Химия помогите, пожалуйста! Все задания и вопросы приложены в файлах(фото) ниже. Ответы в виде файлов будут даже лучше! P.S.Очень важное задание, довольно много поставлено на кон.

Химия
Химия помогите, пожалуйста! Все задания и вопросы приложены в файлах(фото) ниже. Ответы в виде файлов будут даже лучше! P.S.Очень важное задание, довольно много поставлено на кон.
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Гость:
Решение в приложенном файле.
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