1,угол А=90.найдите абсциссу точки С,Если А(0:2корень из 7) В(-2:0).рисунок 22.С(x:y)-центр ок??ужности,найдите у.если даны две точки лежащие на окружности В(0:4) и а(0:1)

Гость: Гость:

1) Обозначим как О точку (0, 0). ΔAOB равен ΔAOC ⇒ |OC| = |OB| = 2 Ответ: В) 4√2 2) Обозначим точки: O (0, 0), A (3, 0), B (0, -4) Рассмотрим ΔAOB: ∠O = 90°, OA = 3, OB = 4 По теореме Пифагора: AB = √(OA² + OB²) = √(3² + 4²) = √(9 + 16) = √25 = 5 Вычислим радиус окружности, вписанную в прямоугольный треугольник: r = (OA + OB - AB) / 2 = (3 + 4 - 5) / 2 = 2 / 2 = 1 Ответ: E, 1см