Помогите!!!!!!! составьте рассказ(7-10 предложений) как я собирался(-ась) в поход (ну ?? что брала с собой) ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Помогите!!!!!!! составьте рассказ(7-10 предложений) как я собирался(-ась) в поход (ну ?? что брала с собой) ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Я очень люблю ходить с друзьями в поход. Вот и в это воскресенье мы решили съездить на Байкал с ночевкой. В рюкзак положили теплые носочки, кофту, запасные брючки, ледянку, спальник. Чтобы не скучать в электричке, я взяла с собой книжку. Бабушка испекла мне вкусные пирожки, а мама заставила взять еще и бутерброды и чай в термосе. В электричке мы проголодались и решили перекусить. С удовольствием подкрепившись, мысленно поблагодарила маму и бабушку. Хоть и не хотелось с собой брать лишнюю тяжесть, но взрослых слушаться иногда очень полезно!
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