Помогите решить 11/22-13/39
Математика
Помогите решить 11/22-13/39
Ответ(ы):
Гость:
13/39-11/22=2/17 вот держи
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