Помогите пожалуйста написать 6 стадий хлорирования этана и дать название продукт??

Химия
Помогите пожалуйста написать 6 стадий хлорирования этана и дать название продукт??
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
С2H6+Cl2=Hcl+C2H5Cl      хлорэтан C2H5Cl+Cl2=Hcl+C2H4Cl2         дихлорэтан C2h4Cl2+Cl2=Hcl+C2H3CL3     трихлорэтан c2h3cl3+cl2=hcl+c2h2cl4        тетрахлорэтан c2h2cl4+cl2=c2hcl5+Hcl        пентахлорэтан C2HCl4+CL2=Hcl+C2Cl6       гексахлорэтан ,конечный продукт хлорирования этана
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажи в каких из этих слов написание пропущенной буквы осуществляется по правилу Безударную гласную в корне проверяй ударением лист...к в... дро п....
Ответить
Математика
Помогите решить 11/22-13/39
Ответить
Геометрия
1,угол А=90.найдите абсциссу точки С,Если А(0:2корень из 7) В(-2:0).рисунок 22.С(x:y)-центр ок??ужности,найдите у.если даны две точки лежащие на ок...
Ответить
Русский язык
Помогите!!!!!!! составьте рассказ(7-10 предложений) как я собирался(-ась) в поход (ну ?? что брала с собой) ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Русский язык
Рядом напиши родственные слова, которые будут проверочными словами воробей, мура??ей, соловей, репей, ручей, строгий,упругий, свежий,пригожий,неукл...
Ответить