Помогите пожалуйста написать 6 стадий хлорирования этана и дать название продукт??
Химия
Помогите пожалуйста написать 6 стадий хлорирования этана и дать название продукт??
Ответ(ы):
Гость:
С2H6+Cl2=Hcl+C2H5Cl хлорэтан C2H5Cl+Cl2=Hcl+C2H4Cl2 дихлорэтан C2h4Cl2+Cl2=Hcl+C2H3CL3 трихлорэтан c2h3cl3+cl2=hcl+c2h2cl4 тетрахлорэтан c2h2cl4+cl2=c2hcl5+Hcl пентахлорэтан C2HCl4+CL2=Hcl+C2Cl6 гексахлорэтан ,конечный продукт хлорирования этана
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