Используй свойства вычитания,вычислите рациональным способом;1)12,918-(4,918+3,4);2)(6,403+8,715)-2,403; 3)(13,245+9,88)-6,88; 4) 11,703-(5,4+2,703)
Математика
Используй свойства вычитания,вычислите рациональным способом;1)12,918-(4,918+3,4);2)(6,403+8,715)-2,403; 3)(13,245+9,88)-6,88; 4) 11,703-(5,4+2,703)
Ответ(ы):
Гость:
1) 12,918 - (4,918+3,4) = 12,918 - 4,918 - 3,4 =8-3,4= 4,6 2) (6,403+8,715) - 2,403= 6,403-2,403 + 8,715 = 4+8,715 = 12,715 3) (13,245+9,88)-6,88 = 9,88-6,88+13,245= 3+13,245 = 16,245 4) 11,703- (5,4 +2,703)= 11,703-5,4-2,703= 11,703-2,703-5,4= 9-5,4=3,6
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