Оно определяется весом столба воздуха высота которого равна____.
География
Оно определяется весом столба воздуха высота которого равна____.
Ответ(ы):
Гость:
Атмосферное давление — давление атмосферы на все находящиеся в ней предметы и Земную поверхность. Атмосферное давление создаётся гравитационным притяжением воздуха к Земле.Атмосферное давление измеряется барометром. Нормальным атмосферным давлением называют давление на уровне моря при температуре 15 градусов. Оно равно 760 мм рт.ст.
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