Оно определяется весом столба воздуха высота которого равна____.

География
Оно определяется весом столба воздуха высота которого равна____.
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Ответ(ы):
Гость:
Атмосферное давление  —  давление атмосферы на все находящиеся в ней   предметы и Земную поверхность.  Атмосферное давление создаётся гравитационным притяжением воздуха к Земле.Атмосферное давление измеряется барометром.  Нормальным атмосферным давлением называют давление на уровне моря при температуре 15 градусов.  Оно равно 760 мм рт.ст.
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