1)Прочитай текст.Это задача?Для украшения зоопарка Чебурашка принёс 17 флажков,кро??одил Гена на 14 флажков больше, а старуха Шапокляк принесла столько флажков,сколько Чебурашка и Гена вместе.2)Дополни текст так,чтобы получилас...

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Дополнение: сколько все флажков принесли друзья для украшения хоопарка? И так Чебурашка принес 17 Гена на 14 влажков больше, значит 17+14=31 флажок принес Гена Шапокляк столько, сколько Ч и Г, значит 17+31= 48 флажков принесла Шапокляк Всего они принесли 17+31+48= 96 флажков