1)Прочитай текст.Это задача?Для украшения зоопарка Чебурашка принёс 17 флажков,кро??одил Гена на 14 флажков больше, а старуха Шапокляк принесла столько флажков,сколько Чебурашка и Гена вместе.2)Дополни текст так,чтобы получилас...

Математика
1)Прочитай текст.Это задача?Для украшения зоопарка Чебурашка принёс 17 флажков,кро??одил Гена на 14 флажков больше, а старуха Шапокляк принесла столько флажков,сколько Чебурашка и Гена вместе.2)Дополни текст так,чтобы получилась задача.Составь схему рассуждений и реши задачу.3)Можно задать другой вопрос к этому же условию?Составь схему рассуждений к новой задаче и реши её.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дополнение: сколько все флажков принесли друзья для украшения хоопарка? И так Чебурашка принес 17 Гена на 14 влажков больше, значит 17+14=31 флажок принес Гена Шапокляк столько, сколько Ч и Г, значит 17+31= 48 флажков принесла Шапокляк Всего они принесли 17+31+48= 96 флажков
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