Разложите на множители выражение: 169-(z+7)во второй степени
Математика
Разложите на множители выражение: 169-(z+7)во второй степени
Ответ(ы):
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169-(z+7)^2=(13-z-7)(13+z+7)=(6-z)(20+z)
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