Найдите массу(г) ржавчины, образовавшейся в результате разрушения 7 г железа во вл??жном воздухе, если в составе ржавчины 99% метагидроксида железа. Уравнение реакции: 4Fe+3O₂+6H₂O⇒4Fe(OH)₃

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Атомная масса железа равна 56 грамм. Значит, количество вещества железа 7/56 = 0,125 моль. Как видно из уравнения реакции. количество вещества гидроксида такое же, то есть 0,125 моль. Молярная масса гидроксида железа равна 107 грамм/моль. Значит масса гидроксида равна 107х0,125 = 13,375 грамм. Масса ржавчины равна 13,375/0.99 = 13,51 грамм. Ответ: 13,51 грамм.