7класс. Помогите пожалуйста , задачу не надо
Алгебра
7класс. Помогите пожалуйста , задачу не надо
Ответ(ы):
Гость:
№1 а) х (во второй) -3х-40 б) 12б (во второй) -14б+4 в) 12а (во второй) -16ах-3х (во второй) г) с (в третьей) +4с (во второй) +5с+2
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