Обём куба равен 343м3.Одно его ребро увеличили на 2м,а другое уменьшили на2м.Изменился ли его объём?Если да ,то на сколько?
Математика
Обём куба равен 343м3.Одно его ребро увеличили на 2м,а другое уменьшили на2м.Изменился ли его объём?Если да ,то на сколько?
Ответ(ы):
Гость:
7*7*7=343 м3 9*5*7=315 м3 343-315=28 м3
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