подберите существительное женского рода к прилагательному- автомобильная
Русский язык
подберите существительное женского рода к прилагательному- автомобильная
Ответ(ы):
Гость:
Автомобильная коробка передач
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Химия
Найдите массу(г) ржавчины, образовавшейся в результате разрушения 7 г железа во вл??жном воздухе, если в составе ржавчины 99% метагидроксида железа...
Русский язык
Подготовьте выступление на тему <<берегите природу>>. Постарайтесь использовать цифровой материал (написанный словами) для раскрытия...