подберите существительное женского рода к прилагательному- автомобильная

Русский язык
подберите существительное женского рода к прилагательному- автомобильная
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Автомобильная коробка передач
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