Почему таяние снегов могло стать причиной оползней?

География
Почему таяние снегов могло стать причиной оползней?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Потому что оползни это масса грязи,  после таяния снегов на склонах гор образуется масса грязи. я думаю как то так.
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