Вдоль стороны квадрата умещается 20 клеток.сколько всего клеток в квадрате?Скольк?? клеток лежит на диагонали?Сколько из них находится ниже диагонали?Из квадрата вычеркнули три ряда и три колонки.Сколько клеток вычеркнули из пр...
Математика
Вдоль стороны квадрата умещается 20 клеток.сколько всего клеток в квадрате?Скольк?? клеток лежит на диагонали?Сколько из них находится ниже диагонали?Из квадрата вычеркнули три ряда и три колонки.Сколько клеток вычеркнули из прямоугольника?Сколько клеток осталось?
Ответ(ы):
Гость:
А нарисовать и посчитать никак?)) 36 клеток всего.6 на диагонали,5 ниже диагонали, 27 вычеркнули, 9 осталось
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