Вдоль стороны квадрата умещается 20 клеток.сколько всего клеток в квадрате?Скольк?? клеток лежит на диагонали?Сколько из них находится ниже диагонали?Из квадрата вычеркнули три ряда и три колонки.Сколько клеток вычеркнули из пр...

Математика
Вдоль стороны квадрата умещается 20 клеток.сколько всего клеток в квадрате?Скольк?? клеток лежит на диагонали?Сколько из них находится ниже диагонали?Из квадрата вычеркнули три ряда и три колонки.Сколько клеток вычеркнули из прямоугольника?Сколько клеток осталось?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А нарисовать и посчитать никак?)) 36 клеток всего.6 на диагонали,5 ниже диагонали, 27 вычеркнули, 9 осталось
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Одна сторона треугольника равна 17 сантиметров другая сторона 8 сантиметров больш?? а третья сторона на 6 сантиметров меньше 2 Чему равен периметр ...
Ответить
Математика
Среди данных чисел найдите положительные и отрицательные б)-3, 1 , -7,0 24, - 1000 ,73,203,-330,330
Ответить
Английский язык
Упр. 205. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Perfect или Past Simple. 1. We (to travel) around Europe last year. 2. My father knows...
Ответить
Русский язык
Сколько лет назад родился киплинг
Ответить
Русский язык
Хорошо что есть эта книга.... Продолжите концовку пожалуйста
Ответить