Вдоль стороны квадрата умещается 20 клеток.сколько всего клеток в квадрате?Скольк?? клеток лежит на диагонали?Сколько из них находится ниже диагонали?Из квадрата вычеркнули три ряда и три колонки.Сколько клеток вычеркнули из пр...

Математика

Вдоль стороны квадрата умещается 20 клеток.сколько всего клеток в квадрате?Скольк?? клеток лежит на диагонали?Сколько из них находится ниже диагонали?Из квадрата вычеркнули три ряда и три колонки.Сколько клеток вычеркнули из прямоугольника?Сколько клеток осталось?

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