Немигающий взгляд пишется слитно или раздельно
Русский язык
Немигающий взгляд пишется слитно или раздельно
Ответ(ы):
Гость:
потому что это причастие а в причастиях НЕ пишется раздельно , только в том случае , если есть противопоставление с союзом а, зависимое слово
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