НАЧЕРТИ прямой угол с вершиной в точке О. Отложи от точки О на сторонах угла равные отрезки ОА и ОВ длиной по 3 см. соедени отрезком точки А и В.и как начертить я не знаю?

Математика

НАЧЕРТИ прямой угол с вершиной в точке О. Отложи от точки О на сторонах угла равные отрезки ОА и ОВ длиной по 3 см. соедени отрезком точки А и В.и как начертить я не знаю?

Автор: Гость