НАЧЕРТИ прямой угол с вершиной в точке О. Отложи от точки О на сторонах угла равные отрезки ОА и ОВ длиной по 3 см. соедени отрезком точки А и В.и как начертить я не знаю?
Математика
НАЧЕРТИ прямой угол с вершиной в точке О. Отложи от точки О на сторонах угла равные отрезки ОА и ОВ длиной по 3 см. соедени отрезком точки А и В.и как начертить я не знаю?
Ответ(ы):
Гость:
Только ты, понятное дело, красивенько, под линеечку :)
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