Отредактируй текст. В 12 часов 10 минут ночи мы с родителями вышли на прогулку. Мы н??меревались полюбоваться красотой звёздного летнего неба. Как прекрасно и таинственно звёздное небо! Как оно будит воображение! Я знаю много ...
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Отредактируй текст. В 12 часов 10 минут ночи мы с родителями вышли на прогулку. Мы н??меревались полюбоваться красотой звёздного летнего неба. Как прекрасно и таинственно звёздное небо! Как оно будит воображение! Я знаю много созвездий северного полушария и умею определять их. По расположению Полярной звезды я легко нахожу северное направление. Мы с родителями клёво потусовались под волшебным звёздным шатром.
Ответ(ы):
Гость:
Поздно вечером мы вышли с родителями на прогулку.Нам очень нравилось смотреть на звёздное летнее небо .Как прекрасно и таинственно звёздное небо.На небе можно найти много созвездий звёзд. Я умею их определять!Мы с родителями весь вечер гуляли! И мне очень понравилось любоваться красотой звёздного, ночного неба!
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