Происхождение слова допотопный

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Происхождение слова допотопный
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Гость:
Образовано от слова "до потопа"
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