Оасставте в порядке убывания чисоа : 0,915

Математика
Оасставте в порядке убывания чисоа : 0,915
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Гость:
915, 0 Тебе нужно точно два числа в порядке убывания?
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