За 5 м. ткани заплатили на 2400р. 60к. больше, чем за 2м. такой же ткани. По какой цене продавалась ткань?Сколько денег нужно заплатить за 7м. такой же ткани? ( без иксов)

Математика

За 5 м. ткани заплатили на 2400р. 60к. больше, чем за 2м. такой же ткани. По какой цене продавалась ткань?Сколько денег нужно заплатить за 7м. такой же ткани? ( без иксов)

Автор: Гость