За 5 м. ткани заплатили на 2400р. 60к. больше, чем за 2м. такой же ткани. По какой цене продавалась ткань?Сколько денег нужно заплатить за 7м. такой же ткани? ( без иксов)
Математика
За 5 м. ткани заплатили на 2400р. 60к. больше, чем за 2м. такой же ткани. По какой цене продавалась ткань?Сколько денег нужно заплатить за 7м. такой же ткани? ( без иксов)
Ответ(ы):
Гость:
5-2=3 м ткани 2400 р 60 к: 3= 800 р 20 к стоит 1 м ткани 800 р 20 к* 7= 5601 р 40 к 7 м ткани
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