СДЕЛАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА МОРФЕМНЫЙ РАЗБОР СЛОВ НИЗИНА СКРИПИШЬ СКУЛИСТЫЙ УТОЧНЕНИЕ П??ИЗЕМЛЕНИЕ ПРЕПОДОВАТЕЛИ ПОДДЕРЖКА
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СДЕЛАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА МОРФЕМНЫЙ РАЗБОР СЛОВ НИЗИНА СКРИПИШЬ СКУЛИСТЫЙ УТОЧНЕНИЕ П??ИЗЕМЛЕНИЕ ПРЕПОДОВАТЕЛИ ПОДДЕРЖКА
Ответ(ы):
Гость:
Низина- корень -низ- , суффикс -ин-, окончание -а-то.
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