Решите уравнение: под буквой в
Математика
Решите уравнение: под буквой в
Ответ(ы):
Гость:
(х+2)(х²+2х+4)=0 х+2=0 х²+2х+4=0 х²+2х=-4 х(х+2)=-4 х+2=-4
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