Номер4 помогите пожалуйста!!!!!!
Математика
Номер4 помогите пожалуйста!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
S пруда=18330 дм S парка=18330*5=91650 дм
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