Помогите с номером 107,108 срочно даю100 балов!!!
Математика
Помогите с номером 107,108 срочно даю100 балов!!!
Ответ(ы):
Гость:
107. 2/5=100кг;⇒ вся величина 100:(2/5)=250кг; 2/5=80м;⇒80:(2/5)=200м; 2/5=60мин⇒60:(2/5)=60·5/2=150мин=2часа30мин; 108. 2/3=24л;⇒24:2/3=24·3/2=36л; 3/4=24л;⇒24:3/4=24·4/3=32л; 4/5=24л;⇒24:4/5=24·5/4=30л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В первый день ребята собрали 42 кг макулатуры, во второй на 7 кг меньше,а в третий ст??лько,сколько собрали за первые два дня. Сколько килограммов ...
Математика
Математика
Русский язык
Выпишите слова с пропущенными буквами в следующем порядке: с безударной гласной в корне, проверяемой ударением; непроверяемой; чередующейся. Вставь...
Русский язык