На каком острове правил царь минос
История
На каком острове правил царь минос
Ответ(ы):
Гость:
Царь Минос правил на острове "Крит"
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