Тема:Деление разности на число В магазин привезли 800 воздушных шаров.Из них 320 ша??ов продали сразу,а остальные разложили в коробки по 8 шариков в каждую.Сколько коробок потребовалось? Реши данную задачу с помощью выражени...

Математика

Тема:Деление разности на число В магазин привезли 800 воздушных шаров.Из них 320 ша??ов продали сразу,а остальные разложили в коробки по 8 шариков в каждую.Сколько коробок потребовалось? Реши данную задачу с помощью выражения,состоящего из двух действий.

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