Тема:Деление разности на число В магазин привезли 800 воздушных шаров.Из них 320 ша??ов продали сразу,а остальные разложили в коробки по 8 шариков в каждую.Сколько коробок потребовалось? Реши данную задачу с помощью выражени...
Математика
Тема:Деление разности на число В магазин привезли 800 воздушных шаров.Из них 320 ша??ов продали сразу,а остальные разложили в коробки по 8 шариков в каждую.Сколько коробок потребовалось? Реши данную задачу с помощью выражения,состоящего из двух действий.
Ответ(ы):
Гость:
Если было 800, а продали 320, осталось 480 шаров. 480 шаров разложили в 8 коробок, получается 480÷8=6 Выражение: (800-320)÷8= 60 коробок
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