42.4 помогите пожалуйста

Математика
42.4 помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Задание а) 1)Берём 3-ью строчку сверху и решаем: 45,5 - квадрат = 25,5 квадрат = 45,5 - 25, = 20 2) Везде где нарисован квадрат, записываем в нём его значение 20 3)Определяем круг во второй строчке:    круг + 17,03 = 20    Круг = 20 - 17,03 = 2,97 4) На каждом круге пишем 2,97 5) Определяем треугольник из 4-ой строчки, получаем:    2,97 + 3,8 = 6,77 - это треугольник 6) на каждом треугольнике пишем 6,77 7) Определяем с последней строчки ромб:    6,77 - 2,03 = 4,74 - это ромб) 8) в каждом ромбе записываем 4,74 9) Определяем шестиугольник из первой строчки:      20 - 4,74 = 15,26 - это шестиугольник --------------------------------------------------------------- б) Распишу порядок действий.     начинаем с нижней строчки 1) квадрат - 4,3 = 2,3     квадрат = 4,3 + 2,3     квадрат = 6,6      Во всех квадратах  пишем 6,6 2) 6,6 - 5,7 = Δ    (Это 3-ья строчка сверху)     Δ = 6,6 - 5,7     Δ = 0,9          Во всех Δ записываем 0,9 3) 15,4 + 0,9 = круг     ( 2-ая строчка сверху)      Круг = 16,3 4) 16,3 : 10 = прямоугольник    (4-ая строчка сверху)      Прямоугольник = 1,63 ﻿5) 0,9 + 1,63 =  шестиугольник    (Верхняя строчка)      Шестиугольник = 2,53  
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