42.4 помогите пожалуйста

Гость: Гость:

Задание а) 1)Берём 3-ью строчку сверху и решаем: 45,5 - квадрат = 25,5 квадрат = 45,5 - 25, = 20 2) Везде где нарисован квадрат, записываем в нём его значение 20 3)Определяем круг во второй строчке: круг + 17,03 = 20 Круг = 20 - 17,03 = 2,97 4) На каждом круге пишем 2,97 5) Определяем треугольник из 4-ой строчки, получаем: 2,97 + 3,8 = 6,77 - это треугольник 6) на каждом треугольнике пишем 6,77 7) Определяем с последней строчки ромб: 6,77 - 2,03 = 4,74 - это ромб) 8) в каждом ромбе записываем 4,74 9) Определяем шестиугольник из первой строчки: 20 - 4,74 = 15,26 - это шестиугольник --------------------------------------------------------------- б) Распишу порядок действий. начинаем с нижней строчки 1) квадрат - 4,3 = 2,3 квадрат = 4,3 + 2,3 квадрат = 6,6 Во всех квадратах пишем 6,6 2) 6,6 - 5,7 = Δ (Это 3-ья строчка сверху) Δ = 6,6 - 5,7 Δ = 0,9 Во всех Δ записываем 0,9 3) 15,4 + 0,9 = круг ( 2-ая строчка сверху) Круг = 16,3 4) 16,3 : 10 = прямоугольник (4-ая строчка сверху) Прямоугольник = 1,63 ﻿5) 0,9 + 1,63 = шестиугольник (Верхняя строчка) Шестиугольник = 2,53