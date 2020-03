Гость: Гость:

Ты бы сначала русский выучила))) Элементарно. Это время Present Continious, поэтому строится по принципу am, is, are doing something. Либо это Present simple - do something. 2)are you doing 3)are you writing 4)do you think 5)do you like 6)do you feel 7)are you wearing 8)do you remember 9)do you understand 10)do you need