Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение |log5 (x^2)-a| - |log5 x+2a|=(log5 x)^2 имее?? ровно четыре решения

Математика

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение |log5 (x^2)-a| - |log5 x+2a|=(log5 x)^2 имее?? ровно четыре решения

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