Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение |log5 (x^2)-a| - |log5 x+2a|=(log5 x)^2 имее?? ровно четыре решения
Математика
Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение |log5 (x^2)-a| - |log5 x+2a|=(log5 x)^2 имее?? ровно четыре решения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решить уравнение log5 25/x+log 5 √ 5x = 2
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