Пересказ Дубровского фрагмент разговор за столом. пожалуйста 9-11 глава.

Гость: Гость:

Глава 9.В усадьбе Троекурова проходит храмовый праздник. Собирается большое количество гостей. Они обсуждают разбойников и ведут разговоры на эту тему. Одни считают, что Владимир грабит не всех подряд, другие – осуждают и требуют поимки. Исправник замечает, что Дубровский будет обязательно пойман, так как уже известны его приметы. Читая их, Троекуров замечает, что они подходят, практически, каждому. Рассказывая собравшимся о храбрости учителя, он замечает, что с таким защитником он разбойников не боится.Глава 10.Один из гостей, Спицын, не перестает бояться и просит смелого учителя переночевать с ним вместе. Дефорж соглашается. Когда все уснули, учитель грабит Спицына, и угрожает ему расправой, если тот расскажет, кем на самом деле является француз.Глава 11.Небольшое отступление, краткое содержание которого рассказывает читателю, как произошло превращение Дубровского в Дефоржа. Владимир встретил француза по дороге в имение, на станции и предложил ему крупную сумму за все документы. Учитель согласился сразу. Таким образом, Дубровский попал к Троекурову, где сразу же завоевал любовь всех домашних