Составьте предложения по схемам 1. обстоятельство сказуемое дополнение подлежащее 2.подлежащее сказуемое дополнение и дополнение 3.определение подлежащее сказуемое и сказуемое дополнение
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Составьте предложения по схемам 1. обстоятельство сказуемое дополнение подлежащее 2.подлежащее сказуемое дополнение и дополнение 3.определение подлежащее сказуемое и сказуемое дополнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Быстро побежал в лес Он пришёл к маме и папе Красивая девушка подошла и положила зонт
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